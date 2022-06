Arapongas libera 4ª dose contra a Covid-19 a quem tem 50 anos e profissionais da saúde

A aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 na população com 50 anos ou mais e em todos os profissionais de saúde iniciou nesta segunda-feira (6) em Arapongas (região metropolitana de Londrina).

A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lembra que esse reforço da 4ª dose deve respeitar um intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (3ª dose).

O município segue vacinando os adolescentes de 12 a 17 anos com a dose reforço (3ª dose). Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, a dose de reforço deve ser aplicada quatro meses depois da segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer, independentemente da dose aplicada anteriormente.