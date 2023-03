Brasil passa longe da meta de vacinação contra o HPV

A vacinação contra o HPV (papilomavírus humano) no Brasil terminou o ano passado com uma cobertura abaixo da meta de 80%. A vacina foi introduzida pelo ministério em 2014 e, atualmente, é oferecida em duas doses para garotas e garotos de 9 a 14 anos.

Entre as meninas, a primeira e a segunda dose tiveram, respectivamente, 75,91% e 57,44% de adesão, de acordo com balanço divulgado neste ano pelo Ministério da Saúde. Entre os meninos, os números são ainda menores: 52,26% na primeira aplicação e 36,59% na segunda. Publicidade Publicidade

O imunizante também é ofertado a pessoas de 9 a 45 anos vivendo com HIV/Aids, transplantados e pacientes oncológicos, grupo com maior risco de desenvolver complicações relacionadas ao papilomavírus. As baixas taxas preocupam a pasta e profissionais da saúde pela associação do HPV ao câncer de colo do útero, de pênis, vulva, canal anal e orofaringe, além das verrugas genitais. Publicidade

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o vírus é responsável por mais de 95% dos casos de câncer de colo uterino, doença que mata cerca de 340 mil mulheres a cada ano. No Brasil, o Inca (Instituto Nacional de Câncer) estima 17.010 novos casos em 2023, o que posiciona o câncer cervical como o terceiro mais incidente na população feminina. Aqui, a neoplasia é a causa de mais de 6.620 mortes por ano.



A despeito disso, o levantamento do Ministério da Saúde mostra que em diversos estados a cobertura está longe dos 80%. Dos 5.570 municípios brasileiros, 1.001 (18%) apresentaram cobertura inferior a 50% na segunda dose feminina e 3.251 (58%), na segunda aplicação masculina. Publicidade

"Pesquiso HPV desde o fim dos anos 1990. Achava que em 2023 já teríamos toda uma geração protegida e ainda não temos", lamenta a ginecologista Cecilia Maria Roteli Martins, presidente da comissão de vacinas da Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia).

Entre os fatores que contribuem para as taxas reduzidas, destacam-se as dúvidas de pais e adolescentes, aspectos religiosos, a dificuldade de comparecimento a postos de saúde e as fake news. "Muitos pais ainda têm dificuldades para indicar a vacinação para os filhos e dizem: 'Mas a minha filha ou meu filho não é sexualmente ativo ainda. Não tem necessidade'", conta Martins. Publicidade

O fato de as doenças que o HPV provoca não serem visíveis e a interrupção da vacinação nas escolas também impactam os números. "No começo, tivemos uma adesão muito grande porque fizemos a vacinação baseada na escola.



