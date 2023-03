Mais de 2800 idosos se vacinam contra a covid-19 no fim de semana em Londrina

O mutirão de vacinação promovido pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde de Londrina), realizado no sábado (11), em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina contabiliza 2.557 aplicações de bivalente, 250 de monovalente, totalizando 2807 atendimentos somente para idosos.





Mas o número está abaixo do esperado, pois havia vaga para vacinar 3800 pessoas. "A procura foi baixa", lamentou o secretário da pasta, Felippe Machado, que insiste que todos se organizem para manter esquema de vacinação completo.







De acordo com a SMS, há cerca de 16 mil idosos entre 65 e 69 anos que a partir de agora podem agendar a vacinação no Portal da Prefeitura.





O procedimento é o seguinte: após realizar o agendamento da aplicação no portal da Prefeitura, é necessário imprimir o comprovante com o QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação covid-19 e um documento de identificação com foto.

Para aqueles que agendaram a vacinação, mas porventura não puderem comparecer, há um botão de cancelamento que pode ser acessado na mesma página do agendamento.







A Campanha Nacional de Vacinação contra a covid-19 de 2023 iniciou no dia 27 de fevereiro com a vacina bivalente da Pfizer.

A campanha começou com pessoas nos grupos de risco, que têm maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença.





Fazem parte deste grupo os idosos acima de 70 anos; pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPIs); pessoas institucionalizadas, maiores de 12 anos, bem como os profissionais que trabalham nestas instituições; pessoas imunossuprimidas maiores de 12 anos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas (a partir de 12 anos de idade).





