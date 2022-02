Cerca de 2.600 crianças foram imunizadas contra Covid no Bailinho da Vacina em Londrina

A fim de incentivar a vacinação infantil em Londrina, o Bailinho da Vacina reuniu, no Centro de Imunização da Zona Norte, personagens de contos de fadas, histórias em quadrinhos, desenhos animados, além dos tradicionais Zé Gotinha e Maria Gotinha. Ao longo de todo o evento, 1.400 crianças foram vacinadas no sábado (12) e mais 1.227 no domingo (13).

As equipes prepararam o Centro de Imunização com brinquedos, música, decoração e muitas doses de vacina. Com a participação das famílias, que levaram as crianças para serem imunizadas, o evento atingiu as expectativas.



“O que estamos percebendo é que, à medida que o tempo passa, os pais que estavam preocupados se deveriam ou não vacinar seus filhos estão vendo que não há problema nenhum. O caminho para proteção das pessoas, das crianças e de toda cidade, é exatamente as pessoas tomarem a vacina. Quando as pessoas observam que não existem os problemas que as fake news disseminam, mais pais e mães levam as crianças para tomarem a vacina”, destacou o prefeito Marcelo Belinati





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, reforçou que o Bailinho da Vacina foi um sucesso e novas ações temáticas podem ser planejadas.





“A adesão foi ótima, os pais entraram no clima e tivemos muitas crianças fantasiadas”, comentou.

Dando continuidade à campanha, a vacinação contra Covid-19 permanece disponível para todas as crianças a partir dos cinco anos. O atendimento é feito exclusivamente no Centro de Imunização da Zona Norte, mediante agendamento prévio no Portal da Prefeitura. Para as crianças que residem nos distritos, a Prefeitura efetuou um mutirão, com aplicação das doses por equipes volantes no decorrer da última semana.





Quem ainda não efetuou o cadastro também deve acessar o site e preencher o formulário com os dados da criança. Embora a adesão à vacinação infantil tenha sido mais reticente no início, a Secretaria Municipal de Saúde observa um aumento da procura desde que as aulas começaram.







“A busca de fato aumentou. Os pais estão se encorajando ao verem outras crianças vacinadas”, citou o secretário da pasta.





Até o momento, o agendamento para a vacinação está com vagas para esta segunda (14) e terça-feira (15). Novas datas serão liberadas no decorrer do dia.