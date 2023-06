Com baixa procura, Saúde vai vacinar londrinenses nos shoppings

Com a baixa procura pela imunização e o estoque parado, sendo que apenas de vacinas da gripe são cerca de 50 mil doses, a secretaria municipal de Saúde de Londrina vai fazer uma ação neste sábado (17) nos shoppings Boulevard, Norte e Catuaí. Das 13h às 20h os servidores irão aplicar, por livre demanda, as vacinas contra a influenza e a Covid-19, incluindo a bivalente, baby e infantil. Serão aproximadamente mil doses à disposição em cada centro comercial.





“Com a chegada do tempo frio aumenta a circulação dos vírus respiratórios e as unidades de saúde, sejam públicas e privadas, sentem esta demanda. Além disso, estamos com um estoque considerável. Então, estamos buscando agilizar e descomplicar, levando a vacina para perto das pessoas para que não haja nenhum tipo de desculpa em não conseguir ir no posto no meio de semana”, ressaltou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

Publicidade





Será necessário ter um documento com foto para receber a dose. “Principalmente por conta da vacina contra a Covid-19, que temos que entrar no site do Ministério da Saúde para ver em que fase do protocolo de vacinação a pessoa está. Iremos atender toda a demanda da população que está em atraso com a vacina do coronavírus”, explicou. A vacina da gripe já foi aplicada em aproximadamente 130 mil londrinenses.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.