Festa do Padroeiro deve trazer 15 mil pessoas à Catedral Metropolitana de Londrina nesta sexta

Milhares de pessoas se reúnem nesta sexta-feira, feriado, dia 16, na Catedral Metropolitana, para a tradicional Festa do Padroeiro da cidade de Londrina e da Arquidiocese. A expectativa é de que 15 mil pessoas passem pela Catedral ao longo do dia.

Do lado externo da Catedral, barracas de comidas típicas, festa junina, um grande palco por onde vão passar grandes nomes. “A festa tem tomado uma proporção grandiosa. E esse ano damos início às celebrações em torno dos 90 anos de história da Catedral” – enfatiza o padre Rafael Solano.

"Todos poderão apreciar a programação confortavelmente. Queremos convidar a população para tomar o café da manhã conosco, na festa. As barracas já estarão em pleno funcionamento a partir das 7 da manhã, antes mesmo da primeira celebração, que tem início às 8h" – comenta o padre.





Para atender o grande público, cerca de 500 voluntários de diferentes pastorais, movimentos e serviços colaboram na organização do evento. “Todos unidos, dedicando seu tempo em favor da evangelização! É lindo ver a união de centenas de membros de pastorais e movimentos em prol da nossa Igreja, em prol do Sagrado Coração de Jesus. É uma Igreja viva!” – salienta Solano.

A estrutura do megaevento impressiona: são 2 mil metros quadrados com praça de alimentação, espaço kids com monitores e palco. “A festa contará será toda coberta com tendas, com mesas e cadeiras que vão garantir o conforto da comunidade londrinense” – afirma Álvaro Roberto Macoppi, da comissão organizadora.