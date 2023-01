Confira três dicas para falar com seu médico sobre cannabis medicinal

O crescimento do debate acerca da eficácia da cannabis medicinal no tratamento clínico de casos como epilepsia, parkinson, alzheimer e autismo é indiscutível. De 2000 a 2019, o Pubmed, principal buscador de literatura médica no mundo, recebeu cinco vezes mais artigos científicos sobre canabidiol, o que fez com que o uso legal de medicamentos à base de canabidiol crescesse exponencialmente em dezenas de países.

Ainda assim, no Brasil, todas as formas de tratamento com derivados da cannabis exigem prescrição médica e, para muitos pacientes, falar sobre esse tema ainda é um tabu. “Sofrer com uma condição crônica e não encontrar alívio adequado, mesmo já existindo a alternativas disponíveis no mercado, como o uso medicinal da cannabis, é um atraso para a saúde pública e a medicina nacional”, comenta Kathleen Fornari, CEO e cofundadora da Anna Medicina Endocannabinoide, primeira startup brasileira a inaugurar um espaço físico sobre o tema no país

Leia também: Startup curitibana de cannabis medicinal lança espaços pioneiros no Brasil.





Outro fator que dificulta o acesso dos pacientes ao tratamento é a falta de conhecimento por parte de muitos profissionais da saúde. “É natural que o médico ainda não conheça o tratamento com cannabis, pois é uma descoberta nova a qual poucas universidades no Brasil já incluíram na grade de estudos. Precisamos que os próprios profissionais de saúde também busquem se especializar”, complementa.

Para te ajudar a abordar o assunto com seu médico, preparamos 3 dicas essenciais. Confira:

