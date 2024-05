Em expansão, telediagnóstico em dermatologia apresenta bons resultados no Paraná

O Paraná conta com o Núcleo de Telessaúde do Paraná, criado em 2021, para promover o cuidado com a saúde entre todos os níveis de atenção do SUS e fornecer telediagnósticos de dermatologia e eletrocardiograma por intermédio da Oferta Nacional de Telediagnóstico do Ministério da Saúde.





O telediagnóstico é o diagnóstico feito à distância, no qual os exames são transmitidos por meio da internet para um médico espeialista emitir um laudo, com o objetivo de ser uma opção mais rápida para dar as respostas aos pacientes. No Paraná, começou nos municípios da 1ª Regional de Saúde de Paranaguá e já atende também as cidades da 20ª Regional de Saúde de Toledo.

No Litoral já foram realizados 1.521 laudos de lesões de pele e 59.828 laudos de eletrocardiograma em Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Cerca de 36% dos casos de lesão de pele avaliadas pelo telediagnóstico foram tratadas nas unidades da APS (Atenção Primária à Saúde), evitando o encaminhamento para uma consulta presencial com dermatologista.





O telediagnóstico em eletrocardiograma atualmente é ofertado por 16 serviços de saúde da região. Em casos eletivos o laudo é disponibilizado por cardiologistas em até duas horas e para os casos de urgência a resposta do médico especialista ocorre em até 10 minutos.

O atendimento do telediagnóstico em dermatologia iniciou na 20ª RS em dezembro de 2023, o que permitiu a inclusão dos municípios de Assis Chateaubriand, Diamante d'Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo e Tupãssi.





As unidades que passaram a utilizar essa opção precisaram ofertar para os médicos treinamentos de fotografia das lesões de pele com o equipamento dermatoscópios, além de uma capacitação online relacionada a solicitação de exames de lesão de pele.

