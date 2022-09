Excesso de peso: maior constrangimento ocorre no ambiente familiar

Oito em cada dez indivíduos com obesidade já foram alvo de algum tipo de constrangimento em razão do excesso de peso, e a maioria diz ser vítima de discriminação pelo menos uma vez ao mês. Um estudo a respeito de obesidade e gordofobia, promovido via internet com 3.621 pessoas, das quais 88% tinham excesso de peso, aponta que, para 72% dos entrevistados, o ambiente familiar é o mais hostil em relação a episódios de constrangimento por conta do peso.





Feita em fevereiro deste ano pela Sbem (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) e pela Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), o trabalho identificou que, após o ambiente familiar, os locais onde pessoas com obesidade sentem mais preconceito são lojas e comércio em geral (65,5%), situações de discriminação no médico (60,4%) e no trabalho (50,7%).

Para a endocrinologista Maria Edna de Melo, coordenadora do Departamento de Obesidade da Sbem, o constrangimento e o preconceito não atingem somente os obesos. “Quase 70% das pessoas com sobrepeso já relatam ter constrangimento relacionado ao peso. E, à medida que vai aumentando o grau da obesidade, isso vai ficando mais frequente“.





O que chamou mais atenção da médica na sondagem foi que o principal local de preconceito é a própria casa. “Embora no colégio e no trabalho ocorram situações de constrangimento, é dentro de casa que o preconceito é mais frequente. No dia a dia, quando a gente conversa com os pacientes, isso é bem nítido”.

Conforme o Ministério da Saúde, no Brasil, o excesso de peso atinge mais de 60% da população, e cerca de 20% dos adultos já estão com obesidade.





Para minimizar o impacto dessa doença na saúde dos brasileiros, a endocrinologista aponta a ampliação do conhecimento sobre o tema e na oferta do cuidado adequado.

“A pessoas precisam entender a obesidade como uma doença, entender que não é escolha, que as pessoas que têm obesidade buscam, diariamente, melhorar sua alimentação, tentar melhorar sua saúde. Para a população com obesidade, em geral, essa é uma tentativa de todo dia. Se não fosse uma doença, seria fácil. Mas não é. Fica muito difícil controlar o impulso pela comida, porque tem comida em todo lugar”, pontua a médica.

A especialista destacou ainda a necessidade de se entender a complexidade do problema e respeitar as pessoas. Conforme a médica, há uma visão muito fechada quando o tema é obesidade. “Todo mundo acha que é só fechar a boca e fazer uma caminhada e as pessoas já têm certeza que sabem tudo a respeito do assunto. Falta humildade para as pessoas estudarem o assunto e empatia para entender que não é um defeito da pessoa nem é falta de vontade”, frisou.

