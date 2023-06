Grátis: Congresso Internacional de Odontologia do PR abre pré-cadastro

Está disponível o link de pré-cadastro do 15° Ciopar (Congresso Internacional de Odontologia do Paraná), que acontece 4 a 6 de outubro, no complexo de eventos Viasoft Experience (anexo à Universidade Positivo) em Curitiba.





Nesta edição, o evento será totalmente gratuito, porém, a participação nos módulos, cursos e hands on dirigidos aos Cirurgiões-Dentistas, acadêmicos e áreas afins, será feita por meio de inscrição prévia pelo site www.ciopar.com.br



O Ciopar é o maior evento do segmento odontológico no Sul do país e reúne expositores de produtos e serviços, além de uma programação científica com grandes nomes e as principais inovações e tendências do segmento para a atualização profissional dos participantes. “Estamos muito felizes de poder realizar esse Ciopar com acesso 100% gratuito aos participantes. A gratuidade só foi possível a partir de uma parceria com o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e Conselho Regional de Odontologia (CRO-PR). Vamos oferecer um evento de excelência, que muito tem a contribuir para a classe”, diz o presidente da ABO-PR (Associação Brasileira de Odontologia - seção Paraná), cirurgião-dentista Dalton Luiz Bittencourt.





Há oportunidades de intercâmbios de conhecimentos, novas conexões e negócios. A feira comercial reúne grandes marcas de produtos e serviços, reconhecidas na área odontológica. No evento, o viés comercial terá um papel significativo, acompanhando o período de intensa inovação em produtos e serviços odontológicos no qual passamos. “O Ciopar é um evento bastante produtivo para a classe odontológica e que nos mobiliza pessoalmente. Todas as equipes da ABO-PR, bem como um time de parceiros, se debruçam incansavelmente no planejamento para realizar um Congresso relevante e inovador”, aponta o Cirurgião-Dentista Celso Russo, presidente do Congresso.

A programação científica é um dos grandes atrativos do XV Ciopar e contará com a participação de acadêmicos, mestres, doutores, cientistas e profissionais renomados em diversas especialidades da Odontologia, que estarão à frente de uma série de eventos de atualização como simpósios, fóruns, painéis e mesas-redondas.





Conforme o Cirurgião-Dentista Sérgio Vieira, diretor científico do Ciopar, a Odontologia é um segmento que exige atualização constante dos profissionais e o Congresso é uma grande oportunidade para isso. “Contatamos profissionais com conteúdos atualizados e que são referência em suas áreas de atuação. Estamos preparando um modelo de Congresso que engloba grande parte dos temas do segmento Odontológico”, finaliza.

SERVIÇO

XV CIOPAR - de 04 a 06 de outubro de 2023

Local: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba (estacionamento no local)

Site: www.ciopar.com.br