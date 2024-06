Hospital Zona Sul de Londrina quase dobra número de cirurgias eletivas

Nos primeiros cinco meses do ano, o HZSL (Hospital Zona Sul de Londrina) praticamente dobrou a capacidade de cirurgias eletivas. A produção hospitalar passou de 538 cirurgias em janeiro para 659 em fevereiro, 731 em março e 910 em abril, chegando a 1.060 em maio, quando atingiu o maior número desde 1990, ano em que começou a funcionar. O aumento no período foi de 97,02%. Também cresceram os internamentos e os atendimentos no pronto-socorro e ambulatoriais.







Os dirigentes da instituição, informaram que os investimentos feitos pelo Governo do Estado desde 2019, e acelerados em 2022, além da gestão a cargo da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), permitiram à unidade elevação no desempenho.

Em 2023, a meta do hospital era atingir 600 cirurgias mensais utilizando as quatro salas cirúrgicas existentes. Mas, com o aumento da infraestrutura e a implantação de mais uma sala, foi possível superar essa meta. O investimento no centro cirúrgico foi de mais de R$ 1,7 milhão para a compra de equipamentos e instrumentos.





Dentre os procedimentos realizados estão os de baixa e média complexidade: cirurgia geral, pediátrica, fissura labiopalatal, plástica reparadora (orelhas e mamas), otorrinolaringologia, ginecologia, mastologia, vascular e de carcinomas basocelular de pele.

A instituição dá suporte aos 21 municípios da 17ª Regional de Saúde, e de toda a Macrorregião Norte, que concentra 97 cidades. Os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) da região podem contar, também, com o atendimento no pronto-socorro e ambulatorial, que, igualmente, seguem aumentando mês a mês.





“O planejamento interno na otimização dos recursos humanos e financeiros, os investimentos no centro cirúrgico, aumentando a estrutura; a oferta de um número maior de consultas ambulatoriais possibilitou essa transformação”, afirma o diretor-geral do HZSL, Geraldo Júnior Guilherme. “Estamos com uma nova cara, uma equipe incentivada, além, claro, de investimento financeiro na unidade”.

