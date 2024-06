Diversos eventos aquecem o turismo do Paraná no mês de junho

O turismo no Paraná está aquecido no mês de junho, com vários eventos que vão desde o Festival das Cataratas, rodeio, feiras, shows e até mesmo um festival de balonismo.

Em Foz do Iguaçu (Oeste do Estado), 19ª edição do FIT (Festival das Cataratas) começa nesta quarta-feira (5), com expectativa de atrair mais de nove mil pessoas. Considerado um dos maiores eventos do trade do País, os participantes contam com palestras, oficinas, capacitações, visitas técnicas e a tradicional Feira de Turismo e Negócios até sexta-feira (07).

Em um estande com 144 m², no Rafain Palace Hotel & Convention, a Secretaria do Turismo e o Viaje Paraná apresentam o Estado aos visitantes. A FIT é marcada pela exposição de mais de 1,3 mil destinos e a presença de representantes de companhias aéreas, redes hoteleiras, operadoras e atrativos turísticos.

“O Festival das Cataratas desse ano tem potencial para ser a maior edição do evento. Foz do Iguaçu é uma das estrelas do turismo nacional e internacional, por isso a importância e relevância dessa feira. Nosso objetivo aqui é mostrar que todo o trabalho feito em âmbito estadual tem dado resultado e que as operadoras, empresas e todo o trade turístico vão encontrar boas oportunidades de negócios no Turismo do Paraná”, disse o secretário do Turismo, Marcio Nunes. Publicidade

Além da FIT, outras feiras, convenções e eventos aquecem o turismo paranaense neste mês, ações que compõem o calendário turístico do Paraná. A programação inclui eventos nacionais e internacionais.

Também começa nesta quarta-feira (05), em Pato Branco, no Sudoeste do Estado, mais uma edição da Inventum, evento multissensorial de inovação que reúne até o dia 09 profissionais de diversas áreas do conhecimento e atrai visitantes de todo o Brasil, que buscam contato com novas tecnologias, que emergem no mercado e impactam áreas como Saúde, a Comunicação e o Agronegócio. Publicidade

Continuando pelo segmento da tecnologia e inovação, Curitiba recebe nos dias 14 a 23 a 2ª edição do Connect Week, evento que prevê atrair mais de 100 mil pessoas no Viasoft Experience e Teatro Positivo.



FEIRAS

A cidade de Umuarama (região Noroeste), recebe entre os dias 6 e 9, no Centro de Eventos Alexandre Ceranto, a 4ª edição da Fecoum (Feira de Construção Civil). Esta feira conta com o maior número e diversidade de expositores que vão recepcionar visitantes de todas as partes do Paraná. Publicidade

Segundo a organização do evento, a meta é superar os números da última Fecoum, que atraiu um público de 36 mil pessoas e movimentou um volume de R$ 12 milhões em negociações.

Já a cidade de Foz do Iguaçu sedia o Summit Iguassu Valley – Latin America, nos dias 13 e 14, no Grand Carimã Hotel. O evento busca promover a integração de diversos segmentos, incluindo profissionais da área do turismo. Publicidade

Os dois dias de evento vão contar com workshops e apresentações de diversos palestrantes, abordando temas relacionados ao mundo agro, a educação e o turismo, posicionando a região da Tríplice Fronteira como um destino inovador sustentável.

RODEIO

O município de Rondon (região Noroeste), promove mais uma edição do Arraiá e Cavalgada Sertaneja, evento tradicional do município, nos dias 22 e 23 de junho. Além dos diversos shows e apresentações musicais, o evento também terá venda de comidas típicas e rodeios.

ANIVERSÁRIO

Umuarama comemora seus 69 anos no dia 26 de junho com shows gratuitos, gastronomia e programação intensa no Parque de Exposições Dario Pimenta da Nóbrega. O tema escolhido para este ano é “Celebrando nossas conquistas, identidade e oportunidades”.



LITORAL DO PARANÁ

No mês de junho, o Litoral do Paraná é movimentado pelas festas da tainha – com pratos típicos elaborados com a espécie de peixe que aparece em grande abundância nas águas do litoral paranaense neste período. As festas acontecem em Pontal do Paraná e Paranaguá.

A cidade de Matinhos sedia, nos dias 22 e 23, o Torneio Internacional de Xadrez, no Sesc Caiobá. Além dos campeonatos e disputas em categorias clássicas e rápidas – com prêmios em dinheiro – o evento também promove palestras e workshops sobre o universo do xadrez, atraindo turistas e entusiastas do esporte ao Litoral paranaense durante o inverno.

Já a cidade de Antonina recebe o 21º Encontro Paranaense de Veículos Antigos, nos dias 29 e 30 de junho. A programação promete atrair diversos turistas, admiradores e colecionadores de veículos de época.

BALONISMO

Em Rio Branco do Ivaí (Centro do Paraná), acontece o 3º Festival de Balonismo entre os dias 21 e 23. O evento será no Centro Poliesportivo da cidade, onde acontecem palestras sobre a atividade, apresentação dos pilotos participantes e o voo inaugural. Paralelo ao evento, a cidade sedia o 1° Festival de Música Popular, a Feira do MEI e a Feira do Produtor Rural do município, com apresentações culturais, exposição de produtos locais e gastronomia típica.

NACIONAIS

O Governo do Paraná também participa de eventos em outras cidades do Brasil, como forma de levar o melhor do turismo paranaense para diferentes públicos e apresentar as iniciativas de fomento do setor. Na Costa do Sauípe (Bahia), os produtos paranaenses são apresentados a mais de 350 operadores de viagens da Operadora BWT até esta quarta-feira (05). Nesta edição, foram abordadas atividades e temáticas que tratam da preservação de destinos e dos bons negócios dentro da cadeia do turismo.

Ainda nesta quarta e quinta-feira (05), começa a Feira EBS em São Paulo, uma exposição voltada ao segmento de Turismo de Negócios e Eventos, conhecido internacionalmente pela sigla MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions). No estande do Paraná, os atrativos turísticos são apresentados a mais de 80 expositores e vários players do turismo de todo o país, criando uma rede de divulgação de conteúdo e criação de networking qualificado dentro do segmento.

