Londrina amplia vacinação contra a gripe para pessoas a partir de 50 anos

Londrina ampliou a imunização contra a gripe para todas as pessoas com 50 anos ou mais na segunda-feira (30). Segundo a prefeitura, a ação se dá por meio da Campanha Nacional de Vacinação de contra a Gripe. A ampliação do público-alvo foi anunciada pelo secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, na manhã de segunda.

Em Londrina, é possível tomar a dose nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município, das 7h às 19h, sem precisar agendar dia e horário para aplicação. O imunizante disponibilizado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) é trivalente, que protege contra as três cepas do vírus que tiveram maior circulação recentemente, da linhagem H1N1, H3N2 Darwin e B/Victoria. Ela é contraindicada para crianças menores de 6 meses e pessoas com história de anafilaxia grave a doses anteriores.

Além das pessoas com 50 anos ou mais, ainda podem receber a dose, crianças de 6 meses a 4 anos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento e forças Armadas; caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.





Até segunda, Londrina contabilizava 102.464 doses da vacina trivalente aplicadas, o equivalente a 54,2% de cobertura vacinal do público-alvo. A meta é vacinar 95% do público estimado. “Os grupos prioritários não tiveram a adesão e cobertura esperadas. Oficialmente, a campanha segue até o dia 3 de junho, mas existe a possibilidade de prorrogação pelo Ministério da Saúde. Por outro lado, observados a solicitação das outras pessoas, que não estão nos grupos prioritários, para receberem a vacina contra a gripe, por isso ampliamos a idade. Vamos observar como será procura nas nossas unidades, a partir de hoje, e gradativamente poderemos baixar as faixas etárias de acordo com o nosso estoque”, explicou Machado.





Das 102.464 doses de vacina aplicadas até este balanço, a maior parte foi administrada no grupo de idosos (63.426); seguido pelo grupo de trabalhadores da saúde (16.603); crianças (8.021); pessoas com comorbidades (7.480); professores (3.565); população privada de liberdade (1.302); gestantes (1.084); funcionários do sistema prisional (301); forças de segurança (277); puérperas (109); trabalhadores do transporte (107); caminhoneiros (131); pessoas com deficiência permanente (54); e forças armadas (4).