Londrina: crianças de seis meses a três anos já podem ser cadastradas para receber vacina da Pfizer

Londrina abriu na tarde desta segunda-feira (19) o cadastramento para a vacinação da Covid-19 de crianças entre seis meses e quatro anos no site da prefeitura, londrina.pr.gov.br. A medida é para que a secretaria municipal de Saúde se organize enquanto aguarda o envio das doses pelo Ministério da Saúde, o que ainda não tem data para acontecer. "O cadastro prévio é para tão logo o Ministério da Saúde enviar as doses específicas, que são frascos diferente para essa faixa etária, possamos iniciar a vacinação de imediato", explicou o responsável pela pasta, Felippe Machado.





Na sexta-feira (16), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a aplicação do imunizante do Pfizer para meninos e meninas menores de quatro anos. Até então, a vacina deste fabricante só estava liberada para ser usada em crianças maiores de cinco anos. A partir de três anos já estão disponíveis as doses da Coronavac. "Estamos aguardando que o Ministério da Saúde emita nota técnica incluindo essa faixa etária (a partir dos seis meses) no Plano Nacional de Vacinação."

A imunização será em três doses de 0,2 mL. As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo e a terceira oito semanas após a segunda. Para diferenciá-la das demais, a vacina será identificada pelo frasco com a tampa de cor vinho. A avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária durou mais de um mês e levou em conta informações fornecidas pela área técnica e entidades, como a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).





