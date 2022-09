Londrina faz plantão de vacinação contra Covid-19, pólio e multivacinação no sábado

Seis UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina vão abrir neste sábado (3), das 9h às 17h, em uma ação de imunização voltada para crianças e adolescentes. Segundo a prefeitura, por meio da SMS (secretaria Municipal de Saúde), essa iniciativa está alinhada às campanhas de vacinação contra poliomielite (paralisia infantil), multivacinação e Covid-19. Vale destacar que não é preciso fazer o agendamento para participar.





Estarão abertas as UBSs dos bairros Armindo Guazzi, Santiago, Alvorada, Guanabara, Cafezal e Vivi Xavier.

Na hora de receber a dose, a criança e o adolescente devem comparecer munidos de um documento pessoal com foto ou certidão de nascimento, além da carteira de vacina. “Pedimos aos pais e responsáveis que levem seus filhos para serem vacinados, a fim de protegê-los da forma correta, estando com as vacinas em dia”, frisou o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.





A campanha de imunização contra poliomielite é voltada para crianças de um a quatro anos. Elas recebem, de forma indiscriminada, a VOP (Vacina Oral Poliomielite), desde que já tenham completado o esquema inicial com três doses da VIP (Vacina Inativada Poliomielite).

Conforme dados da SMS de Londrina, entre o início da campanha, no dia 8 de agosto, e o dia 29, foram aplicadas no município 4.922 doses contra a paralisia infantil. O que representa 17,47% da cobertura vacinal do público-alvo. A ação segue até o dia 9 de setembro.





Já a multivacinação visa atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 14 anos, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação. Até o último dia 30, a SMS verificou 6.046 carteirinhas de vacinação.

As doses disponíveis na campanha de multivacinação são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Para os adolescentes, estão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B e Meningocócica ACWY (conjugada). As doses têm indicação específica para cada idade, assim como para quem não tem o esquema completo, integram o PNI (Programa Nacional de Imunizações) e estão registradas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).





Por fim, a imunização contra Covid-19 é voltada para crianças a partir de 3 anos e adolescentes. Podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo em relação às demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, na população a partir de 3 anos de idade.