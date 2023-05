Londrina registra mais cinco óbitos por dengue e chega a 22 em 2023

Londrina registrou mais cinco óbitos em decorrência da dengue. Os dados foram divulgados pela prefeitura na tarde desta quinta-feira (25), mas referem-se à atualização do dia 24/05.





As mortes foram de três homens: um de 42 anos, óbito em 22/04 em hospital; um de 86 anos, óbito em 25/04 no hospital; e outro de 100 anos, óbito em 15/05 em hospital; e duas mulheres: uma de 82 anos, óbito em 16/05 em hospital; e outras de 60 anos, óbito em 20/05 no domicílio - todos possuíam comorbidades.





Há 50.956 casos notificados e 17.600 confirmados, além de 6.698 descartados e 26.658 e em análise.