Londrina registra mais uma morte e 314 casos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 314 novos casos de coronavírus no boletim desta quarta-feira (15). O acumulado é de 142.495 desde o início da pandemia em Londrina.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Foram 246 novos curados, sendo 139.154 no total.

Continua depois da publicidade





Um óbito foi registrado no informe. Um homem de 88 anos, internado em hospital público em 03/06, com swab positivo para coronavírus em 08/06, evolui a óbito em 14/06. Paciente tinha comorbidades.São 2.543 mortes em decorrência da doença no município.





Em relação aos casos ativos, o município monitora 798 pacientes. São 758 em isolamento domiciliar e 40 internados em hospitais da cidade, sendo 17 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 23 em leitos de enfermaria.





A média móvel de casos confirmados nos últimos sete dias é de 351,1 conforme o boletim. Os dados foram consolidados às 17h11.