Operação Dias Quentes atendeu 111 pessoas no fim de semana em Londrina

Ocorreu no último fim de semana a Operação Dias Quentes da Prefeitura de Londrina. Profissionais de Saúde do Consultório na Rua, da SMS (secretaria Municipal de Saúde), e do Serviço Especializado de Abordagem Social, da Smas (secretaria Municipal de Assistência Social) atenderam 111 pessoas em situação de rua em 33 localidades diferentes da cidade.





Segundo a prefeitura, a abordagem consistiu em visitar locais onde havia concentração de pessoas em situação de rua e fazer a distribuição de água potável e protetor solar para grupos de risco, como gestantes, idosos e crianças, além da verificação de sinais vitais, aferição de pressão e temperatura, e avaliação quanto à possível desidratação e insolação. Não foi necessário realizar nenhum encaminhamento para os serviços de saúde.

Ana Cláudia Petryszyn Assis, psicóloga da SMS que participou da operação, destaca a importância desse trabalhos em dias tão quentes “As pessoas que moram na rua ficam muito expostas e estão vulneráveis às condições climáticas. Essas pessoas geralmente não têm acesso à água potável com facilidade, e ainda mais protetor solar. É uma ação de cuidados para amenizar os danos que as condições climáticas submetem estas pessoas”.





As equipes vão dar sequência aos atendimentos nos próximos dias, visto que as temperaturas continuarão próximas dos 40ºC, de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O Consultório na Rua pode ser acionado pelo telefone (43) 99994-9029. Já o contato com o Serviço Especializado de Abordagem Social deve ser feito pelos números (43) 99942-3025 e (43) 99991-4568.