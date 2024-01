PAI implanta área com berçário para mães e crianças em Londrina

Para aprimorar a qualidade dos atendimentos e serviços prestados às famílias e crianças de Londrina e região, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) inaugurou nesta sexta-feira (26) um novo espaço para acomodar mães e pais que estiverem com suas crianças pequenas. O local agora conta com berços e poltronas confortáveis à disposição para melhor acomodar os acompanhantes e pacientes que aguardam por triagem, avaliação e consulta médica, procedimentos de enfermagem, realização ou resultados de exames, entre outras demandas.





A implantação dos novos elementos foi feita no setor de brinquedoteca, já existente desde 2020 no PAI, ambiente climatizado que conta com televisão e desenhos para as crianças, brinquedos, mesinhas com cadeiras, piso colorido e decoração lúdica. Tanto os berços como as poltronas são higienizadas após cada uso. E, como já ocorria antes, para todos os usuários em atendimento é fornecido leite, caso necessário e a criança tome mamadeira.

Com esta iniciativa, pensando no bem-estar dos usuários, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) possibilita ao público uma área mais tranquila, confortável e aconchegante. Antes disso, muitas mães esperavam atendimento com suas crianças de colo sentadas nas cadeiras de espera, as longarinas, o que tornava esse momento desconfortável depois de algum tempo. Isso porque, em certas ocasiões, as mais pequenas acabam dormindo ou ficando incomodadas com o que estão sentindo, sendo que alguns exames demoram mais para ficarem prontos, por exemplo.





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, enfatizou que a ação da Prefeitura visa ampliar a humanização no atendimento às famílias com suas crianças, sendo que parte importante do público atendido é formada por bebês e recém-nascidos. “Muitas vezes, em um processo de atendimento, seja para coleta de um exame que demora um pouco mais ou serviços de outra natureza, as mães e pais precisam ficar com os filhos no colo. Sabemos que é uma situação desconfortável, dependendo do tempo de espera, então esse berçário instalado ficará à disposição de quem mais precisa justamente para trazer mais qualidade ao ambiente. As mães terão poltronas adequadas para descansar e há bercinhos confortáveis para as crianças dormirem e ficarem mais acomodadas. Parece pouco em um primeiro olhar, mas são adequações que fazem a diferença no dia a dia”, descreveu.

Para Machado, essa novidade representa um avanço importante e demonstra a preocupação da saúde municipal para com seu público. “Desconheço outras unidades de saúde de Londrina, inclusive particulares, que contam com algo parecido em termos de berçário e área específica para descanso de mães com crianças de colo, para além de parquinhos, brinquedotecas e, claro, da estrutura médica propriamente dita”, considerou.





A área de descanso criada na unidade fortalece, ainda mais, uma estrutura que já preza pelo bem-estar dos usuários. Toda a estrutura predial do PAI foi revitalizada pela Prefeitura na gestão atual, com o local sendo reinaugurado em 2020, e este espaço foi totalmente renovado com leitos modernizados e totalmente equipados, ampliando a capacidade de atendimento. Para as crianças, além da brinquedoteca, o PAI tem um lago com peixinhos e cascata na área externa, além de jardim com parquinho.





A coordenadora administrativa do Pronto Atendimento Infantil, Ana Paula dos Santos, ressaltou que centenas de pessoas são atendidas diariamente no PAI, com médias sazonais conforme o período, das quais muitas são crianças de colo. Apenas em relação a crianças de 0 a 1 ano de idade, de setembro a dezembro de 2023, foram mais de 4.700 atendimentos realizados, com média mensal de 1.176 por mês. O local atende crianças de 0 até 12 anos incompletos.





“Também há muitas crianças com idade superior e ficam no colo dos pais, até por volta dos quatro anos, então são mais milhares de atendimentos para este público. Agora nas férias, época em que há redução na procura, estamos mantendo uma média de 250 a 300 atendimentos, muitas vezes chegando amais, em alguns dias 500. Este novo local com berços e poltronas veio a partir de um olhar do secretário Felippe Machado, que participa ativamente do dia a dia do PAI e tem uma sensibilidade para com os nossos usuários, e junto com nossa equipe a SMS conseguiu tornar essa área possível”, destacou.