Prefeitura de Londrina faz plantão no sábado para atender demandas do IPTU 2024 e outras

Um plantão de atendimento pela SMF (Secretaria Municipal de Fazenda) de Londrina acontece neste sábado (27) para oferecer suporte a quem precisa fazer pagamentos e resolver situações referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024, parcelamentos de dívidas e outras demandas.





Das 9h às 15h, a Praça de Atendimento localizada no saguão do prédio da Prefeitura de Londrina (avenida Duque de Caxias, 635) estará aberta para orientar presencialmente o público inscrito. Ao todo, 250 vagas foram disponibilizadas, das quais cerca de 100 já foram preenchidas somente nesta quinta-feira (25).

Publicidade

Publicidade





Os interessados em participar precisam fazer o agendamento prévio on-line pelo portal da Prefeitura. Também é possível entrar em contato pelo telefone (43) 3372-4424 para agendar horário ou tirar dúvidas.





Segundo a diretora de Arrecadação da SMF, Wanda Kono, a intenção é facilitar o acesso ao atendimento presencial para os contribuintes que não conseguiram efetuar procedimentos como emissão de 2ª via do IPTU 2024 e outras guias de pagamentos, como parcelamentos com vencimento neste exercício financeiro. “A ação também facilita a vida daqueles que não possuem acesso à internet ou não podem comparecer à Praça de Atendimento no decorrer da semana”, frisou.

Publicidade





Kono disse que o foco do plantão será o IPTU 2024, cujo primeiro vencimento será na próxima terça-feira, dia 30 de janeiro, mas ainda serão atendidas demandas gerais, incluindo situações de parcelamentos para pagamentos de débitos inscritos em dívida ativa (ISS, ITBI, IPTU, taxas e multas), que abrangem também pendências do Profis 2023, entre outras.





“É válido lembrar que os pagamentos à vista do IPTU 2024, somente dentro do prazo, dão direito aos descontos de 10% a 15% sobre o valor total. Nossa equipe está preparada para tirar todas as dúvidas e orientar o público, ajudando as pessoas a fazerem seus pagamentos ou regularizarem seus débitos com o Município”, pontuou.





Ainda de acordo com a diretora, a agenda da Praça de Atendimento da Fazenda está com grande volume de procura e muitos horários marcados até meados de fevereiro. “Isso se deve, em grande parte, naturalmente, aos períodos de vencimento se aproximando, tanto do IPTU 2024 vigente como para os boletos de parcelamento de débitos anteriores ao exercício atual. O mais importante é podermos ofertar este plantão como forma de garantir que ninguém fique sem receber a atenção devida naquilo que precisa”, acrescentou.





Durante 24 horas por dia, o sistema IPTU 2024 fica disponível pela internet no Portal da Prefeitura de Londrina. Neste ambiente virtual, os contribuintes podem fazer consultas com sua inscrição imobiliária e conseguem emitir a 2ª via dos boletos para pagamento.