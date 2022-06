Paraná capacita serviços para detecção da varíola dos macacos

Mesmo sem confirmações ou casos da varíola dos macacos em investigação no Paraná, o Estado se antecipou e está capacitando os serviços de saúde para a detecção precoce da doença. Nesta quarta-feira (22), foi aprovada na CIB (Comissão Intergestores Bipartite do Paraná) a Nota Orientativa nº 01/2022, sobre o fluxo assistencial para os casos suspeitos e confirmados. O documento já foi enviado aos municípios para orientação.

“Já existem casos confirmados no Rio Grande do Sul. O vírus está circulando nesta região do país e, provavelmente, deve chegar ao Paraná em algum momento. Por este motivo, nossas equipes de Vigilância estão capacitando profissionais de todo o Estado e se mantêm em alerta”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Em maio, um surto de varíola dos macacos, doença chamada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) de Monkeypox, foi confirmado no Reino Unido e acendeu uma preocupação em diversos países onde a doença não é considerada endêmica (habitual).





O primeiro caso no Brasil foi confirmado em 9 de junho, em São Paulo. Agora, segundo a Agência Brasil, já são 11 casos no País – sete em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro.