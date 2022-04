Paraná recebe 761 mil vacinas da gripe e Covid-19

Mais 761.886 imunizantes serão distribuidos pela Sesa (Secretaria estadual da Saúde) nesta quarta-feira (6) para as 22 Regionais de Saúde. A maior parte da remessa é destinada para a vacinação contra a gripe, além de contemplar doses pediátricas, primeira e segunda doses e doses de reforço contra a Covid-19.

Do quantitativo total, estão sendo enviadas 619.200 vacinas da gripe para a continuidade da Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza, iniciada nesta segunda-feira (4). Todas as regionais receberão as novas doses.

Para a imunização contra a Covid-19, serão descentralizadas 142.686 vacinas para diferentes públicos e esquema vacinal. Dessas, 64.608 são para as crianças, 65.502 para dose de reforço (1ª e 2ª), 2.010 para primeira dose e 10.566 para segunda dose.





São 61.840 doses pediátricas, 2.010 para a primeira dose e 10.566 para a segunda dose da população acima de 12 anos; e ainda 25.398 vacinas para a dose de reforço das pessoas acima de 18 anos.





Das 22 regionais, seis delas receberão Janssen por solicitação dos municípios. As 39.600 vacinas são para a aplicação da primeira ou segunda dose de reforço da população, seguindo a idade e os prazos de intervalo estipulados pelo Ministério da Saúde.

As 2.768 são pediátricas e seguem para as Regionais de Paranaguá (1ªRS), Guarapuava (5ªRS), Francisco Beltrão (8ªRS), Cascavel (10ªRS), Umuarama (8ªRS), Cianorte (13ªRS), Paranavaí (14ªRS) e Londrina (17ªRS).