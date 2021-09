Paraná vai receber mais de 500 mil novas doses contra a Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou o envio de mais 513.360 vacinas contra a Covid-19 ao Paraná. As remessas virão em vários lotes. Serão três envios neste domingo (19) e outros três na segunda-feira (20).

Continua depois da publicidade





Os 450 imunizantes da Janssen são os primeiros a chegar na segunda-feira (20), às 10h20, no voo G31126, e logo em seguida, às 10h55, no voo AD 4058, chegam as 164.250 vacinas AstraZeneca/Fiocruz.



Continua depois da publicidade

As doses serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam descentralizadas para as Regionais de Saúde.





A distribuição dos imunizantes está condicionada a divulgação do Informe Técnico que irá confirmar se o lote será destinado à primeira ou segunda dose, com exceção dos da Janssen, que são dose única. Somente depois dessa confirmação eles serão enviados para as 22 Regionais de Saúde.