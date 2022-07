Programa UPA On-line utiliza telemedicina para atendimentos de urgência e emergência pelo WhatsApp

Em funcionamento desde o dia 15 de junho, a UPA On-line oferece atendimento de saúde via telemedicina a todos os usuários de Londrina com sintomas leves. Qualquer cidadão londrinense, com 12 anos de idade ou mais, pode utilizar o serviço, que é acionado através do WhatsApp (21) 9 7299-4203. O atendimento fica disponível todos os dias, 24 horas por dia.

Esse serviço é oferecido pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Saúde, mediante termo de cooperação técnica firmado com a empresa Near Telemedicina. O projeto piloto permanecerá em vigor durante trinta dias, sem nenhum custo aos cofres públicos, com capacidade para até 18 mil atendimentos.

Cada uma das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Londrina registra, em média, de 12 a 15 mil atendimentos por mês. E a UPA On-line vem para complementar a rede municipal de saúde. Com essa ferramenta, que utiliza aplicativo de mensagens para triagem e videochamadas para consultas, o paciente que não apresenta uma condição grave pode ser atendido remotamente, de qualquer ambiente. Basta ter acesso à internet.





Além da comodidade de passar pela consulta em casa, a UPA On-line também representa economia ao usuário, que não terá gastos com transporte ou deslocamento. Mas o principal benefício apontado pelo serviço de telemedicina é a redução do tempo de espera.





O diretor de Urgência e Emergência em Saúde da SMS, Cleiton José Santana, explicou que, nas unidades de urgência e emergência, quem apresenta quadros mais graves é atendido mais rapidamente. Dessa forma, pacientes com queixas mais simples, dores crônicas ou que não representam risco iminente acabam tendo que esperar mais tempo pelas avaliações e consultas.

“Esse é um serviço complementar para reduzir o tempo de espera dos pacientes com quadros mais simples, e beneficiar toda população acima de 12 anos, incluindo adolescentes e adultos, com sintomas leves e que não precisem de um exame físico mais detalhado. Pacientes com cortes, sangramentos e suspeitas de faturas ainda devem procurar o atendimento presencial. Esse tipo de atendimento virtual vem com o intuito de ser mais um dispositivo de atendimento à população, para beneficiar os pacientes com casos de menor gravidade”, detalhou.





Santana reforçou que o paciente que optar pelo atendimento virtual receberá toda a assistência necessária. “Pela UPA On-line, os pacientes passam por uma triagem, toda on-line, feita por um enfermeiro. Caso haja indicação, esse paciente será atendido com um médico do plantão virtual, por agendamento”, acrescentou.





A enfermeira Mariana Neves Faria Tenani, de 40 anos, confirmou a agilidade e eficiência da UPA On-line. No dia 21 de junho, por volta das 7h30, ela entrou em contato com o serviço após três dias com tosse, dores de garganta e no corpo. Feita a triagem, a enfermeira do atendimento virtual agendou a consulta com um médico, marcada para 8h15. “Fui muito bem atendida, supriu as necessidades que eu tinha. Após a consulta, recebi pelo WhatsApp e e-mail a receita e pedido de exame, para fazer na UPA”, relatou.





Tenani explicou que já havia utilizado o atendimento presencial em UPA de Londrina, e observou várias vantagens com o serviço on-line. “Me surpreendi com o aplicativo, foi melhor e mais rápido do que eu imaginava. Aguardar ser atendida de casa, melhor acomodada, sem me expor ao ambiente de saúde e também sem expor as pessoas com as quais eu teria contato, foi a melhor coisa. Não posso comparar o tempo de espera, porque na UPA On-line não houve este tempo. Era algo leve, mas eu precisava do atendimento naquele dia para tratar e melhorar. No presencial, com certeza aguardaria um tempo bem maior”, destacou.





A paciente finaliza indicando a UPA On-line aos demais usuários, já que é uma ferramenta que pode aprimorar os atendimentos presenciais para quem está com situações de risco sem prejudicar os pacientes com quadros mais leves. “Eu super indico o atendimento on-line e espero, de coração, que dê certo. Acredito que isso aliviará o atendimento presencial das UPAs, ficando mais adequado para os casos moderados e graves, com necessidade de avaliação presencial. Bom para os profissionais e mais ainda para usuários. Acredito neste SUS, com a qualidade que ele foi feito, com a eficiência e eficácia que todos merecemos”, completou.





Na UPA do Jardim do Sol, o usuário que comparecer presencialmente mas puder ser atendido no serviço virtual, tem uma sala à disposição para fazer o procedimento, com orientação da equipe.