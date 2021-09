Saúde confirma mais 1.991 casos e 42 mortes no Paraná

O Paraná confirmou mais 1.991 casos e 42 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus no boletim desta segunda-feira (20). Os números incluem meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O estado soma agora 1.486.040 casos e 38.274 óbitos pela doença.







Os casos confirmados divulgados nesta data são de maio (39), junho (125), julho (32), agosto (165) e setembro (1.629) de 2021.



Internados – De acordo com o informe, 778 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 565 em leitos SUS (340 em UTI e 225 em clínicos/enfermaria) e 213 em leitos da rede particular (121 em UTI e 92 em clínicos/enfermaria).





Há outros 1.475 pacientes internados, 788 em leitos UTI e 687 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





Óbitos– A Sesa informa a morte de mais 42 pacientes. São 14 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 32 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 29 de abril e 19 de setembro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (9), São José dos Pinhais (4), Ponta Grossa (4), Ortigueira (3), Cascavel (3), Cafelândia (2) e Apucarana (2).





O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Santo Antônio da Platina, Pinhão, Pato Branco, Mariluz, Mangueirinha, Mandirituba, Londrina, Ipiranga, Guapirama, Fênix, Foz do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Céu Azul, Colombo e Araucária.

Fora do Paraná– O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 6.150 casos de não residentes no Estado – 217 pessoas foram a óbito.