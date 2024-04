Médico acusado de trabalhar embriagado pula a janela para fugir da polícia em Mauá da Serra

Um médico plantonista fugiu do Posto de Saúde Central de Mauá da Serra (Vale do Ivaí) no último sábado (13) após supostamente chegar bêbado à unidade, que funciona 24 horas por dia. Segundo o que foi registrado pela PM (Polícia Militar) em BO (Boletim de Ocorrência), a corporação foi acionada para ir até o lugar por um vereador e uma outra testemunha.





No entanto, ao procurar pelo profissional, ele havia ido embora, pulando a janela do refeitório, que, inclusive, teve a tela de proteção danificada. De acordo com os relatos repassados à polícia, o médico “estava embriagado e sem condições de fazer atendimento aos pacientes”. Além disso, ele apareceu no posto com duas horas de atraso. O plantão dele iria até 7h de domingo (14).

Em nota, a secretária de Saúde da cidade, Monica Angélica da Silva, informou que o clínico geral foi contratado por uma empresa terceirizada que possui contrato de prestação de serviços médicos junto à pasta. “Foi determinada a abertura de sindicância para apurar o fato ocorrido e com as devidas conclusões serão adotadas as medidas cabíveis contra a empresa, médico ou outros envolvidos”, pontuou.





A secretaria ainda vai comunicar o caso ao CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná) e ao MP-PR (Ministério Público). “Minha mãe foi consultar porque estava passando mal e foi atendida por ele. Na hora em que ela entrou no consultório até ficou com medo”, contou uma testemunha, por meio das redes sociais.