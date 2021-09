Saúde distribui no Paraná 589 mil vacinas contra o novo coronavírus

A Sesa (secretaria de Estado da Saúde) do Paraná iniciou neste sábado (25) a distribuição de 589.810 vacinas contra o novo coronavírus. São 490.360 imunizantes dos fabricantes AstraZeneca e Pfizer para segunda dose (D2) do público adulto e 99.450 da Pfizer para início do esquema vacinal em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e/ou deficiência permanente.

Tratam-se de lotes recebidos nos últimos dias nas novas pautas de distribuição do Ministério da Saúde. Este é o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde carimbado para vacinação de pessoas abaixo de 18 anos.

Nessa semana, o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, já haviam anunciado o início da vacinação neste público, começando pela imunização do público com comorbidades, utilizando doses remanescentes da reserva técnica.





Agora, com a confirmação do governo federal do envio de doses específicas para estes jovens, o Estado conseguirá avançar na cobertura vacinal dos adolescentes.

Da 52ª remessa são 74.450 doses de AstraZeneca para D2 da 28ª remessa; 50.310 da Pfizer para D2 da 32ª remessa e 180.180 da Pfizer para D2 da 33ª remessa.





Da 53ª remessa, estão sendo distribuídas 1.070 AstraZeneca para D2 da 30ª remessa; 129.870 Pfizer para D2 da 34ª remessa; 54.180 AstraZeneca para D2 da 30ª remessa; e as 99.450 da Pfizer para D1 de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e/ou deficiência permanente.