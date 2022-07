Saúde libera nesta segunda o agendamento para terceira dose da Janssen em Londrina

A Secretaria de Saúde de Londrina informou nesta segunda-feira (4) que liberou o agendamento de dia e horário para a aplicação da segunda dose de reforço da vacina Janssen, contra covid-19. A liberação deu-se após a publicação de uma nota técnica do MS (Ministério da Saúde) sobre o assunto, sendo a medida válida para quem começou o esquema vacinal com a dose única da Janssen.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, podem agendar um horário todas as pessoas acima de 18 anos, que receberam as duas doses da Janssen, sendo a última delas há 120 dias, ou seja, há quatro meses.



“Estamos liberando a segunda dose de reforço para todos acima de 18 anos, que tomaram a vacina Janssen, conforme a orientação do Ministério da Saúde. São aproximadamente sete mil pessoas que tomaram duas doses da Janssen e que estão dentro desse recorte”, explicou Machado.





Essa medida não se aplica aqueles que tomaram a primeira e segunda dose de AstraZeneca, Pfizer ou CoronaVac e depois recebeu um reforço de Janssen.





O agendamento para a vacina é feito através do site da Prefeitura de Londrina. Para receber a dose é preciso apresentar o QR-Code do agendamento e o documento pessoal com foto. Ao todo, a Prefeitura está disponibilizando 53 Unidades Básicas de Saúde (41 na zona urbana e 12 na área rural) para a vacinação. Mas, apenas aparece para a escolha da pessoa, as unidades com vagas em aberto de acordo com o tipo de vacina que cada um precisa receber.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, no último fim de semana, foram abertas 6.800 vagas para a vacinação contra Covid-19, porém destas apenas 5.900 foram preenchidas. No entanto, entre os quase seis mil agendados, 1.400 não compareceram no dia e horário marcados para a vacinação.