'Setembro Dourado' conscientiza sobre diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil em Londrina

O câncer infantil é a principal causa de morte em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil, segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), perdendo apenas para causas externas, como traumas. Pensando nisso, a Prefeitura de Londrina e a ONG (Organização Não Governamental) Viver deram início à Campanha Setembro Dourado, que prevê a conscientização acerca do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil.





Durante o mês de setembro, diversas ações serão realizadas na cidade para chamar a atenção da população para o tema. Uma delas teve início nesta semana, quando diversos monumentos públicos foram iluminados com a cor dourada, pela Sercomtel Iluminação. Entre eles, o viaduto Edson de Jesus Deliberador (na Avenida Dez de Dezembro), Monumento O Passageiro, Concha Acústica, a fachada da Biblioteca Municipal, Monumento à Bíblia, a barragem do Igapó, Praça da Garça e a cascata do Igapó.

Já a ONG Viver está chamando a população para as suas redes sociais. No Instagram; Facebook e no Youtube estão sendo postadas informações sobre a importância de se atentar para os sinais e sintomas da doença e de se fazer o diagnóstico precoce.





Em um vídeo curto, feito pela CONIACC (Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer) e postado pela ONG Viver, são apresentados os sintomas mais comuns do câncer infantil, como manchas roxas, cansaço, palidez e olhos esbranquiçados. Além desses, o surgimento de hematomas, sangramentos, caroços e inchaço sem dor, ou dores nos membros ou ossos sem a existência de trauma ou infecção, assim como tontura, cansaço, suor noturno, dor de cabeça, tosse persistente e falta de ar também devem acender um alerta para a doença.

Uma das dificuldades do diagnóstico precoce está justamente aí, pois os sintomas são semelhantes aos de outras doenças comuns na infância, o que, por vezes, reforça o tabu e a resistência dos pais em aceitar que o problema de saúde do filho pode ser câncer. “Nosso principal objetivo é falar sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil, que infelizmente se assemelham a outras doenças comuns na infância, e mostrar que é importante estar atento a eles. Caso os pais notem algum desses sintomas devem investigar, porque o diagnóstico precoce, de fato, faz a diferença para o tratamento, tornando-o mais leve, menos agressivo e aumenta muito as chances de cura”, explicou o assessor de comunicação da ONG Viver, Carlos Pirani.





Também foi realizado, neste ano, o projeto “Dos Pés à Cabeça”, em que as vendas realizadas durante o McDia Feliz foram revertidas para o Instituto do Câncer de Londrina. Com o dinheiro, o HCL capacitou 270 profissionais e estudantes de medicina e enfermagem de 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de seis universidades. Com isso, 217 mil crianças e adolescentes foram impactados.

Segundo a ONG Viver, o percentual de cura entre as crianças e adolescentes com câncer infantojuvenil gira em torno de 64%. “Para nós que lidamos há 21 anos com as crianças e adolescentes com câncer, prestando assistência a eles, sabemos de perto a realidade dessas crianças e adolescentes. Aqueles que têm a felicidade de conseguir diagnosticar precocemente o caso, enfrentam um tratamento mais leve ou já tiveram alta e estão curados. Já aqueles que chegam mais tarde infelizmente enfrentam uma batalha de muitos anos e muito árdua, ou não estão mais entre nós. Por conhecer de perto a realidade deles, a gente sabe o quão importante é desenvolver ações de diagnóstico precoce”, completou Pirani.

