Soro antiaracnídico do Butantan previne necrose na pele de pessoas picadas pela aranha-marrom

O soro antiaracnídico é capaz de reduzir o risco de necrose na pele causada pelo veneno da aranha-marrom (do gênero Loxosceles), principalmente se aplicado nas primeiras 48 horas após o acidente. A conclusão é de um estudo pioneiro conduzido no Hospital Vital Brazil, do Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde, publicado na revista PLOS Neglected Tropical Diseases.





A necrose no local da picada – morte de parte do tecido da pele – é uma das manifestações mais comuns deste tipo de envenenamento, que acomete aproximadamente 8 mil pessoas por ano, segundo o Ministério da Saúde.





A pesquisa foi feita durante seis anos e incluiu 146 pacientes atendidos no hospital que sofreram picada de aranha-marrom. Dos avaliados, 74 foram tratadas com o antiveneno e 72 não receberam o soro, já que foram admitidas tardiamente. As manifestações cutâneas e sistêmicas foram avaliadas no momento da admissão e semanalmente ao longo da condução do estudo.





No grupo de pacientes que foram tratados com o soro menos de 48 horas após a picada, a proporção de pessoas que apresentaram necrose foi significativamente menor do que o que não recebeu o antiveneno. A administração do medicamento foi segura e com baixa taxa de reações adversas.





Entre aqueles que receberam o soro em até 60 horas depois do acidente, a quantidade de pacientes que desenvolveram úlceras decorrentes de necrose profunda foi menor do que naqueles que demoraram mais de 60 horas para serem atendidos.





A pesquisa foi a primeiro a avaliar, em humanos, a capacidade do soro antiaracnídico de evitar necrose em casos de picada de aranha-marrom. Um estudo anterior com modelos animais havia demonstrado que o antiveneno reduzia as lesões necróticas em 30%, mesmo sendo administrado 48 horas após a injeção do veneno.





“O grande desafio em relação à picada da Loxosceles é que a maior parte dos pacientes demora mais de 48 horas para procurar o serviço de saúde. Isso acaba prejudicando a eficácia do tratamento, pois a necrose, muitas vezes, já está estabelecida”, diz a médica Ceila Málaque, do Hospital Vital Brazil.