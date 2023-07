Veja os benefícios da quinoa e inclua na dieta de forma prazerosa

Um estudo publicado no "Journal of Nutraceuticals and Food Science" destaca a quinoa como um alimento funcional devido à alta qualidade nutricional e potenciais benefícios à saúde.

Já o Centro Internacional de Quinoa, baseado na Bolívia, tem como objetivo aumentar a produção global através de pesquisa e desenvolvimento agrícola. O centro trabalha com pesquisadores em todo o mundo para melhorar o cultivo do grão e torná-lo mais acessível.





A quinoa é uma das poucas plantas que contêm todos os nove aminoácidos essenciais que o corpo humano não consegue produzir, tornando-se uma fonte ideal de proteína. São frequentemente usados como uma alternativa ao arroz ou à aveia, e comumente incorporados em produtos de café da manhã, como cereais, barras de granola e pães.

A mudança para uma alimentação mais saudável e consciente, combinada com a versatilidade dos crispies, parece estar impulsionando o crescimento deste mercado.