Veja 4 dicas de infectologistas para afastar o mosquito da dengue

Os casos de dengue no Brasil estão aumentando no início deste ano. Segundo dados divulgados pelo MS (Ministério da Saúde), foram notificados 232.990 registros no país só nas quatro primeiras semanas de 2024. Minas Gerais, Acre e o Distrito Federal decretarem situação de emergência pela doença.

Alguns municípios em situação crítica já começaram a receber a vacina contra a dengue, porém, enquanto o imunizante ainda não está disponível em larga escala, é preciso ficar atento às medidas de proteção individual do mosquito Aedes aegypti.

A Folha de S.Paulo conversou com infectologistas para esclarecer quais são as medidas mais eficazes no combate e proteção à dengue. Veja abaixo.





REPELENTES

Os especialistas ouvidos pela reportagem confirmam que os repelentes são altamente recomendados na proteção contra a picada do mosquito. Todavia, é preciso ficar atento a que tipo de repelente usar.



Hoje, há três substâncias recomendáveis na composição dos repelentes para o uso e tidas como eficazes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

São elas o DEET (N-dimetil-meta-toluamida ou N,N-dietil-3-metilbenzamida), IR3535 (Ethyl butylacetylaminopropionate) e a icaridina (Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate ou Picaridin).



A depender da composição, alguns repelentes terão proteção por maior ou menor tempo. Segundo Fábio Bombarda, médico infectologista da Santa Casa de Araçatuba, independentemente da escolha, é preciso estar atento às indicações de utilização disponíveis no rótulo, reaplicando após o fim do período de efeito ou após o banho.

"O certo é utilizar até no máximo três vezes ao dia apenas nas áreas expostas. E, ao aplicar o repelente com outros produtos, como hidratante, protetor solar ou maquiagem, sempre passar o repelente por último", comenta o especialista da Santa Casa.

No que diz respeito ao uso infantil, é preciso estar atento, já que nem todas as composições são de uso pediátrico.



Existem ainda produtos registrados contendo substâncias naturais como citronela, andiroba e óleo de cravo, porém não possuem comprovação de eficácia nem a aprovação pela Anvisa até o momento, esclarece o infectologista Ivan França, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

