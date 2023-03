Nova sede do Samu é inaugurada na avenida Dez de Dezembro

A nova sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que está localizada na avenida Dez de Dezembro, foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (24).





O evento contou com a presença do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), do secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, e do governador do Estado, Ratinho Junior (PSD), que estava acompanhado de outros parlamentares.

Publicidade

Publicidade





A obra custou R$ 5.429.508,73, sendo R$ 4,5 milhões advindos do Governo do Estado do Paraná e o restante da Prefeitura de Londrina, que também adquiriu todo o mobiliário necessário para equipar a sede.





Neste projeto, para atender as demandas atuais, houve a necessidade de 13 aditivos com acréscimo de serviços e de tempo que foi inicialmente idelizado.



Publicidade