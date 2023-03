Ratinho Jr. vem a Londrina pela primeira vez depois da posse nesta sexta-feira

Uma comitiva do Palácio Iguaçu encabeçada pelo governador Ratinho Junior (PSD) desembarca em Londrina na manhã desta sexta-feira (24). Passados mais de dois meses desde sua posse para o segundo mandato, em 1º de janeiro, é a primeira agenda do chefe do Executivo estadual na cidade. Os londrinenses deram a ele mais de 76% dos votos válidos nas eleições de 2022.





Acompanhado de secretários e parlamentares aliados, Ratinho estará às 9h ao lado do prefeito Marcelo Belinati (PP) para inaugurar a sede regional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na Avenida Dez de Dezembro, próximo ao Terminal Rodoviário de Londrina. Como tem acontecido em outras edificações bancadas pelo contribuinte do município, a obra já recebeu uma série de aditivos que aumentaram o valor e ampliaram o prazo de conclusão dos trabalhos.

Às 10h, a comitiva palaciana segue para a zona norte, onde serão entregues 94 unidades habitacionais do Residencial Trancoso, no Bairro Perobinha. O empreendimento tem participação da Companhia de Habitação do Paraná: a Cohapar é responsável por um subsídio de R$ 15 mil para ajudar famílias com renda de até três salários minímos a bancar a entrada do imóvel.