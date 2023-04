Número de mortes por dengue em Londrina dobra em período de uma semana

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (20), o novo relatório epidemiológico atualizado sobre a situação da dengue em Londrina.





Desde a última semana, o município registrou quatro óbitos, número 100% maior do que as mortes apontadas desde janeiro de 2023. Agora, o número total de óbitos é de oito.

Publicidade

Publicidade





Do início do ano até agora, foram confirmados 4.370 casos de dengue, o que confirma a epidemia da doença no município. Em relação ao boletim anterior divulgado pela SMC, que somava 2.758 casos confirmados, o número teve um aumento de 60%.





Ao todo, Londrina soma 25.444 notificações relacionadas à dengue, das quais 17.630 estão em análise e outras 3.444 foram descartadas.

Publicidade





O relatório também traz os dados relacionados à chikungunya. Foram 41 notificações da doença, sendo quatro confirmadas, três descartadas e 34 estão em análise.







De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, neste momento há 174 pacientes internados devido à dengue.

Publicidade





“Infelizmente este boletim ainda relata uma situação bastante preocupante na cidade de Londrina, que enfrenta uma grande epidemia de dengue. São números altos, muitos novos casos confirmados, milhares de casos ainda em análise. E o pior de tudo são as quatro novas mortes, em decorrência da dengue, e isso mostra que é uma doença séria, grave”, apontou.







BAIRROS MAIS ATINGIDOS PELA EPIDEMIA

Publicidade





O boletim epidemiológico aponta, também, os bairros mais críticos nesta semana. Há uma incidência elevada no Santiago, na região oeste; e uma incidência crescente nas seguintes localidades: Padovani, Chefe Newton, Campos Verdes, Vivi Xavier, Parigot, Cabo Frio, Maria Cecília, Aquiles Stenghel, João Paz, Carnascialli, Santa Rita, Vila Nova, Alvorada, Maracanã, Centro, Marabá, Armindo Guazzi.