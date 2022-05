Número de novos casos de Covid-19 em Londrina dispara e cresce 760% em um mês

Após várias semanas consecutivas de aparente tranquilidade, os números relacionados à Covid-19 voltaram a acelerar em Londrina, pelo menos, no que se refere à quantidade de contaminados. Os novos casos de coronavírus numa mesma semana aumentaram cerca de 760% no último mês. Entre os dias 11 e 16 de abril, por exemplo, a secretaria municipal de Saúde contabilizou 113 pessoas infectadas com o vírus. Na semana passada, entre 9 e 14 de maio, o balanço foi de 971 novos doentes.

Infectologista que trabalha no HU (Hospital Universitário) e na Santa Casa, Walton Tedesco Júnior afirmou que o aumento de casos era esperado, entretanto, não neste ritmo. “Como toda a doença respiratória viral, existe aumento com a chegada do outono e inverno. Imaginávamos que iria aumentar a Covid, assim como outras doenças respiratórias, mas a quantidade está surpreendendo e em poucas semanas. No meu ponto de vista, somou-se as temperaturas baixas com a aliviada que a população deu em relação aos cuidados. Acharam que tinha acabado e não havia mais vírus.”

Para o médico Arilson Morimoto, outros fatores também podem ter influenciado, como o surgimento da variante BA.2 do SARS-CoV-2. “Ela é uma subvariante da ômicron. Apesar de muita gente ter se infectado com a BA.1, a BA.2 tem capacidade de infectar novamente”, explicou o infectologista. “Ainda existe o fator comunitário. As pessoas não estão usando máscara e temos um maior número de pessoas transitando. Consequentemente teremos mais casos”, acrescentou.