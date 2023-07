Além do aspartame, OMS considera carne vermelha e outros alimentos como "possivelmente cancerígenos"

As conclusões fornecidas pela Organização derivam de um estudo realizado pela Iarc (sigla em inglês para Agência Internacional para Pesquisa do Câncer) em conjunto com pesquisadores do JECFA (Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares da OMS e da Organização para Agricultura e Alimentação).

Diante da declaração da OMS sobre a inclusão do aspartame na lista de substâncias possivelmente cancerígenas, a Anvisa informou, nesta sexta-feira (14), que mantém a recomendação do

OUTROS ALIMENTOS





A listagem de alimentos elaborada pela Iarc, que desenvolve pesquisas e recomendações ligadas ao câncer, indica compostos químicos, medicamentos e alimentos que podem estar relacionados a diversos tipos da doença.

De acordo com Ribeiro, os alimentos podem ser incluídos na lista após passarem por testes em animais. "Existem estudos nos quais os ratos são submetidos ao consumo exagerado de uma determinada substância em um curto período do tempo. Os pesquisadores, então, acompanham o estado de saúde do rato para poder determinar os prejuízos do alimento ou do produto em questão", explica.







A nutróloga evidencia, ainda, que essa não é a primeira vez que a OMS considera um alimento como cancerígeno ou possivelmente cancerígeno. "A carne vermelha, por exemplo, é considerada cancerígena quando consumida em excesso e, principalmente, na forma de churrasco, quando é submetida ao calor do carvão. Quando a carne fica tostada, há a produção de uma substância chamada acrilamida, que é conhecida por ser cancerígena", explica Ribeiro.

Apesar de oferecer os riscos citados, a carne vermelha deve integrar - de forma moderada - a rotina alimentar dos brasileiros. Nesse caso, a nutróloga recomenda consumir outras fontes de proteína, como carne branca, peixe e até mesmo vegetais como a soja.





Outros alimentos, como embutidos - salsichas, presuntos e similares -, bebidas alcoólicas e frituras, também apresentam risco para o desenvolvimento de tumores, segundo pesquisas da Iarc.





"No geral, a gente sempre diz: 'descasque mais e desembale menos'. Não se expor à alimentação ultraprocessada já é um grande passo para diminuir as chances de ter câncer. O ideal é ter uma alimentação o mais natural possível e manter o peso corporal adequado. Hoje sabemos que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, como o câncer de mama, de endométrio e de intestino", finaliza Ribeiro.