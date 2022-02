Paraná começa a distribuir às cidades mais 356 mil testes e 467 mil vacinas contra a Covid-19

Começou nesta segunda-feira (7) a distribuição de mais 467.482 imunizantes contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde do Paraná. As doses fazem parte das 83ª e 84ª remessas do Ministério da Saúde e contemplam vacinas da Pfizer e Janssen para primeira, segunda e terceira doses.

“Iniciamos a semana com mais uma distribuição de vacinas contra a Covid-19 aos municípios. Há quatro dias, foram mais de 686 mil vacinas, totalizando, em menos de uma semana, mais de um milhão de imunizantes descentralizados. Queremos ver os paranaenses protegidos”, enfatizou o secretário da Saúde, Beto Preto.

Das 467.482 vacinas, 352.900 são da Janssen para a dose de reforço da população acima de 18 anos, sendo 287.775 doses para quem foi vacinado com esquema primário CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca e 65.125 para as pessoas vacinadas com a Janssen com dose única.





Outras 114.582 vacinas da Pfizer seguiram na mesma remessa para as Regionais. Esse quantitativo é destinado para primeira dose (2.394), segunda dose (106.950) e doses de reforço (5.238). Todas são destinadas à população acima de 12 anos.