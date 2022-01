Paraná recebe maior remessa de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de vacinação

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu, nesta terça-feira (18), a maior remessa de vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de vacinação, há exatamente um ano. Os 735.930 imunizantes da Pfizer/BioNTech entregues pelo Ministério da Saúde fazem parte da 78ª pauta de distribuição do governo federal e são destinados para a dose de reforço da população acima de 18 anos.

Os imunizantes chegaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, em três voos distintos durante a manhã. O primeiro lote pousou às 7h50, no voo LA 3071; o segundo às 9h15, no voo LA 3157; e o último às 10h15, no voo LA 4777. Em seguida, as vacinas foram encaminhadas ao Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), onde serão conferidas e armazenadas até que sejam distribuídas para as Regionais de Saúde, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Esse é o maior lote de vacinas recebido pelo Estado desde o início do PNI (Plano Nacional de Imunização). Até então, o maior era do dia 7 de janeiro (567.450), seguido pelas remessas com 555.750 (21/10/2021) e 492.200 (31/03/2021) doses.





“Há um ano recebíamos as primeiras vacinas. Desde então não paramos mais. Hoje o total de doses passa de 21 milhões. Foram muitas idas e vindas ao Cemepar, equipes remanejadas para acelerar a distribuição desses imunizantes, colaboração, parcerias. Enfim, temos um resultado efetivo ao qual tenho muito orgulho”, declarou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Segundo os dados do Vacinômetro, o Paraná já aplicou 19.045.464 vacinas contra a Covid-19, sendo 9.099.905 primeiras doses e 8.397.774 segundas doses ou doses únicas. O Estado registra ainda a aplicação de 141.868 doses adicionais e 1.664.602 doses de reforço.