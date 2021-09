Paraná recebe mais 360 mil doses da vacina contra a Covid-19

O Paraná recebeu mais 136.890 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech na manhã desta sexta-feira (3) destinadas à segunda dose (D2). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já iniciou a distribuição de 361.730 imunizantes para as 22 Regionais de Saúde, incluindo o lote recém-chegado ao Estado, além de mais doses que já estavam no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).





São destinados também 49.805 mil medicamentos do kit de intubação para os serviços de saúde que atendem pacientes com Covid-19. Desse total, 10.100 foram enviados pelo Ministério da Saúde e 29.705 adquiridos com recursos da Sesa.





Ao todo, são 216.450 vacinas da Pfizer (incluindo 136.890 doses da 46ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e 79.560 da 45ª), 87 mil doses da AstraZeneca (45ª pauta) e 58.280 CoronaVac (38ª pauta).

A nova remessa que deve chegar aos municípios entre esta sexta-feira (3) e sábado (4) e contempla somente D2, referente à finalização do esquema vacinal iniciado na 25ª, 27ª, 28ª e 38ª pautas.





Os imunizantes são enviados por via terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais mais distantes da Capital – Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.





Mais doses – Esta é a terceira remessa recebida nesta semana, totalizando 485.490 doses. Parte já foi enviada na terça-feira (31), quando a Sesa descentralizou 207.500 imunizantes. Na segunda-feira (30), chegaram ao Paraná 182.100 doses referentes à 44ª pauta. Na quarta-feira (1º), 79.500 vacinas desembarcaram no Estado e 87 mil doses chegaram na noite desta quinta (2), contemplando o lote com 166.560 vacinas da 45ª remessa, além das 136.890 doses recebidas nesta sexta-feira (3).

Londrina - A regional de Londrina recebe neste lote 32.137 doses exclusivas para D2. Destas, 19.272 são da Pfizer, 7.675 são das AstraZeneca e outas 5.190 são da Coronavac.