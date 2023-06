Paraná registra um caso de febre maculosa em 2023: saiba como se prevenir

O carrapato contaminado com a bacteria parasita animais (bois, cavalos, capivaras e cães) e pode parasitar humanos. No Brasil, o agente infeccioso está presente, principalmente, nos carrapatos-estrela.

A espécie rickettsii é responsável pelos casos graves de febre maculosa e está presente, principalmente, no Norte do Paraná e nos estados da região Sudeste do Brasil. Já a espécie parkeri, que está presente em regiões do bioma Mata Atlântica, causa quadros menos graves.

Historicamente, a cidade e seu entorno são considerados endêmicos para a febre maculosa no Estado. Porém, a doença não está restrita a este território. De acordo com o Ministério da Saúde, existem duas espécies da bactéria Rickettsia que estão associadas ao quadro infeccioso.





A FEBRE MACULOSA NO PARANÁ

A Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) informou que, em 2023, o Paraná registrou um caso de febre maculosa, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Estado. Após a confirmação dos óbitos em São Paulo, o governo paranaense informou que tem monitorado a doença com equipes técnicas da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores.





“A doença é monitorada no Paraná pela nossa vigilância ambiental. Estamos atentos, com equipes capacitadas e constantemente realizamos cursos e atualização junto ao Ministério da Saúde. Em caso de suspeita deve-se procurar imediatamente os serviços de saúde”, alerta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



Além da confirmação de um caso, o Paraná registra 43 notificações de febre maculosa, o que inclui quadros suspeitos. No último ano, de acordo com dados da Sesa, o Estado registrou 63 notificações, nove casos confirmados e duas mortes. Estes, por sua vez, aconteceram em Ribeirão Claro, município do Norte Pioneiro.





A cidade, que está localizada às margens do Rio Paranapanema, é conhecida por atividades ligadas ao turismo rural, uma vez que conta com uma série de represas, cachoeiras, morros e fazendas. Conforme explica Elizabeth dos Santos Araújo, enfermeira da Secretaria de Saúde de Ribeirão Claro, a bactéria responsável pela febre maculosa é encontrada com mais facilidade em ambientes de mata, como os citados.

"Nós temos muitas represas e cachoeiras por aqui, além de capivaras, que podem ter os carrapatos como parasitas. Recebemos muitos turistas, que se hospedam em sítios e fazendas na área rural. Além disso, temos visto um aumento no número de construções de casa de veraneio às margens dos rios", aponta.





Dados da Secretaria de Saúde do município mostram que, em 2023, 25 casos foram notificados, o que representa mais de 50% do total notificações no Paraná. Destes 25, 23 negativaram e dois estão aguardando resultado.

"Quando o paciente procura o serviço de saúde com os sintomas característicos da febre maculosa, ele é questionado sobre as áreas em que esteve nos últimos dias. Caso tenha estado em um ambiente de risco, notificamos o caso e fazemos a coleta de exames", conta Araújo.





A enfermeira diz, ainda, que os profissionais de saúde receitam a medicação contra a febre maculosa antes do resultado dos exames sorológicos. "O exame é colhido em duas etapas e não esperamos o resultado para entrar com a medicação. O paciente já sai do posto ou do hospital já com a receita. Preferimos pecar pelo excesso [de cuidado] do que pela falta."

