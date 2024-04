Paraná tem quase 23,4 mil novos casos de dengue em uma semana, aponta boletim semanal

O Paraná registrou mais 44.985 notificações e 23.396 casos confirmados de dengue em uma semana. Há ainda, 10.454 casos descartados. Ao todo, desde 30 de julho do ano passado, o Estado já soma 351.325 notificações, 159.357 casos confirmados, 101.879 casos descartados e 77 óbitos. Os dados são do informe semanal da doença elaborado e publicado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta terça-feira (2).

Ainda de acordo com o boletim, os 399 municípios do Estado já registraram notificações de dengue e 389 tiveram casos confirmados. Apenas 10 cidades não possuem casos confirmados de dengue: Adrianópolis, Agudos do Sul, Doutor Ulysses, Piên, Fernandes Pinheiro, Rio Azul, Paula Freitas, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa e Santana do Itararé.



Dengue: fique atento aos sintomas, sinais de alerta e tratamentos disponíveis Transmitida pela picada da fêmea do Aedes Aegypti infectada com o vírus, a dengue foi decretada como emergência em dez estados brasileiros e já acumula mais de 2,2 milhões de casos prováveis e 715 óbitos apenas no primeiro trimestre de 2024.

Comparativo



O documento da Sesa também apresenta um comparativo dos registros realizados na semana epidemiológica 31 a 13 desde 2019 (os boletins começam na semana 31 de cada ano). No período 2019/2020, por exemplo, nesta mesma semana o Paraná apresentava 204.807 notificações, 87.900 casos confirmados e 69 óbitos. Comparado com os dados atuais, o aumento foi de 71,53% em notificações, 81,29% em casos confirmados e 11,59% em óbitos. Em relação a 2022/2023, com 14.032 casos confirmados e 12 óbitos, os aumentos são de 1.035% e 541%.



Chikungunya e zika vírus