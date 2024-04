Dengue: fique atento aos sintomas, sinais de alerta e tratamentos disponíveis

No total, existem quatro sorotipos diferentes da doença: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Todos eles, no entanto, provocam sintomas semelhantes, mas em graus diferentes, e exigem tratamentos.

No fim de 2023, especialistas já alertavam para alta em números de casos prevista para 2024. "Nós nunca tivemos tantos casos de dengue no período interepidêmico. O El Niño e o aumento da temperatura global vão impactar no vetor", diz Carlos Magno Fortaleza, presidente da Sociedade Paulista de Infectologia.

Transmitida pela picada da fêmea do Aedes Aegypti infectada com o vírus, a dengue foi decretada como emergência em dez estados brasileiros e já acumula mais de 2,2 milhões de casos prováveis e 715 óbitos apenas no primeiro trimestre de 2024, segundo dados até o último dia 25. No mesmo período do ano passado, foram registrados 489.854 casos prováveis de dengue.

Sintomas

Fazem parte do grupo de risco para a doença gestantes, idosos, crianças de até dois anos, diabéticos, hipertensos, pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares e pacientes em tratamento contra câncer.

Nos casos de dengue grave, é comum que os sintomas apareçam após o desaparecimento da febre e com alguns sinais de alarme, indícios de que pacientes com quadros leves podem ter complicações pela dengue. Entre eles estão náuseas, vômitos, sangramento em mucosas, dor abdominal intensa e tontura ao levantar.

Testagem para a doença

Já os testes sorológicos (de anticorpos) identificam os níveis de anticorpos IgM e IgG -produzidos após o contato inicial com o vírus da dengue- e é feito por hemograma ou por uma gota de sangue do dedo.

O exame PCR também utiliza coleta de sangue do paciente sintomático (ou não), e detecta o material genético do vírus ainda em fase inicial da doença. Ele indica ainda o sorotipo causador da infecção.

O NS1 é indicado para o início da doença e identifica a concentração de antígenos no sangue -obtido por picada no dedo ou hemograma- durante a fase aguda da dengue (até o 5º dia após a infecção).

Medicação e tratamentos

Apesar de não existir um medicamento específico para dengue, para casos leves são normalmente indicados dipirona e paracetamol para o tratamento em casa de febre, frequente em casos de dengue. Repouso e muita hidratação com água e soros, que repõem os sais minerais do organismo, também são indicados.

Reinfecção

Uma pessoa pode ser infectada pelo vírus da dengue, no máximo, quatro vezes, uma vez para cada sorotipo existente, explica a infectologista e professora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Raquel Stucchi. A reinfecção, porém, só pode ocorrer após três meses do início dos sintomas.

Repelentes

Com formulações compostas por substâncias sintéticas como a icaridina, o DEET e o IR3535, que repelem os insetos, os repelentes podem ter média ou longa durabilidade a depender do que está escrito no rótulo.





Todos podem usar repelentes, segundo especialistas. No entanto, é necessário cautela com as crianças, que costumam colocar as mãos nos olhos e na boca. "A orientação é não aplicar nas mãos dos mais novos. Um adulto deve passar o repelente nas próprias mãos e depois espalhar no corpo da criança", explica Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo.





Para a aplicação, a recomendação é que seja feita assim como protetor solar: por último, cerca de 15 minutos após a aplicação de produtos como filtro, hidratante e perfume.





Os especialistas ainda não indicam o uso do produto durante a noite. "Não podemos ficar todo dia, a noite inteira, em contato com esses produtos. É bom lembrarmos das outras maneiras de se proteger", diz Gislaine Ricci Leonardi, professora doutora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp.





O ativo sintético mais procurado em repelentes é o icaridina, de origem natural e com maior eficácia comprovada, chegando a dez horas de proteção. "Não só garante mais tempo de proteção, como também pode ser usado por grávidas e crianças menores de 12 anos", diz o engenheiro químico Norberto Luiz Afonso, presidente da Henlau Química.





Há ainda o repelente para a casa, que é indicado desde que haja registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O dispositivo funciona conectado a tomada e, para saber quanto tempo pode ficar ligado, é necessário a consulta à bula.





Ainda de acordo com a Anvisa, dispositivos inseticidas como o fumacê são efetivos contra os insetos quando aplicados em períodos de nascer e pôr do sol, quando o mosquito costuma estar mais ativo.