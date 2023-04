Prefeitura derruba obrigatoriedade da máscara em serviços de saúde em Londrina

A Prefeitura de Londrina deverá publicar no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (6) um decreto “derrubando” a necessidade de utilizar máscara em unidades de saúde, em razão da Covid-19.





Ainda serão obrigados a usar o acessório de proteção pessoas com suspeita ou confirmação de infecção pelo coronavírus e os profissionais de saúde que atenderem estes pacientes.

“Mantivemos o grupo técnico monitorando todos os dados da pandemia, mesmo após a diminuição do número de casos. Já de algum tempo estávamos estudando essa possibilidade da flexibilização do uso de máscara nos locais que ainda eram obrigados. A partir da publicação do decreto passa a não ser mais obrigatória a utilização, inclusive, em serviços de saúde”, destacou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.





Continua sendo recomendado o uso da máscara em estabelecimentos de assistência à saúde, pessoas com sintomas gripais, imunossuprimidos, moradores não vacinados contra a Covid ou esquema vacinal incompleto, idosos e gestantes, trabalhadores e visitantes de instituições de longa permanência e espaços fechados em que não há distanciamento.





Boletim divulgado na segunda-feira (3) informou que foram contabilizados mais 189 casos de coronavírus na última semana, com dois óbitos. Foram 177 novos curados. Desde o início da pandemia a cidade teve 162.592 registros da doença e 2.689 óbitos.





