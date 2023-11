Região de Londrina segue como a que mais tem casos de dengue no Paraná

Diabetes causa mais de 28 amputações por dia no Brasil

Com relação aos casos de chikungunya o informe permanece com 16 casos confirmados e nenhum óbito. O boletim não traz confirmação de casos de zika vírus no Estado.

Dos 399 municípios, 194 possuem casos confirmados, com registros em todas as 22 Regionais de Saúde (RS). A 17ª RS de Londrina é a que tem maior número de confirmações (554), seguida pela 15ª RS de Maringá (532) e 14ª RS de Paranavaí (332).

O boletim semanal da dengue divulgado nesta terça-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 275 novos casos. Com isso, chega a 2.673 o número de diagnósticos confirmados neste período epidemiológico, que teve início em agosto de 2023 e segue até julho de 2024. O Paraná soma, ainda, 22.355 notificações e um óbito pela doença.

Infestação domiciliar





A Sesa publicou, também, o quinto informe entomológico deste ano, monitoramento permite identificar regiões com aumento na proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença.





De acordo com o documento, no período de 14 de agosto a 7 de outubro, dos 297 municípios que encaminharam as informações entomológicas para a Sesa, oito estão classificados em situação de risco de epidemia; 122 em alerta e 164 em situação satisfatória para o IIP (Índice de Infestação Predial). Os demais não enviaram informações ou não realizaram o monitoramento.





Os principais depósitos de criadouros encontrados foram em lixos, com 32,9% (recipientes plásticos, garrafas, latas, sucatas em pátios e ferros velhos, entulhos de construção), 26% em vasos e frascos com água, pratos, degelo da água de geladeiras e materiais de construção, e 17,2% em depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico de água.