Setembro Amarelo: 12 passos para controlar a ansiedade nas redes sociais

Confira as dicas:

Segundo o autor, a autocinsciência digital começa com a compreensão de quanto tempo você gasta conectado e como isso impacta sua vida e, a partir disso, é importante passar a monitorar o uso de dispositivos e redes sociais, questionando se esse tempo está alinhado com seus valores e prioridades.

Lembre-se de que a maioria dos comentários negativos reflete mais sobre quem os faz do que sobre você. Praticar a resiliência digital é crucial para navegar pelas adversidades do mundo online sem perder o equilíbrio.

Fortaleça-se contra as adversidades do ambiente digital:

Segundo uma análise do autor, você é a média das cinco pessoas que mais segue e os conteúdos que você consome tem o poder de moldar seus pensamentos, emoções e, enventualmente, suas ações. Assim, é fundamental fazer uma revisão nas redes sociais de tempos em tempos e se perguntar se essas influências estão alinhadas com o tipo de pessoa que você deseja ser.





O poder de se desligar para recarregar:





Para o autor, a desconexão planejada é mais que uma pausa, é uma necessidade vital para recarregar suas energias. A dica é definir momentos específicos do dia para se desconectar das telas e reconectar-se consigo mesmo ou com o mundo ao seu redor.





Seja uma caminhada ao ar livre, uma leitura ou uma conversa cara a cara, essas pausas são essenciais para manter um equilíbrio saudável entre o digital e o real.







Construa relações digitais saudáveis e conexões reais:





As redes sociais podem ser ferramentas poderosas para construir conexões, mas é importante garantir que essas relações sejam saudáveis. Invista em relacionamentos que oferecem apoio mútuo e crescimento, e evite interações que te drenam emocionalmente.





Relacionamentos digitais saudáveis devem ser uma extensão dos seus valores e objetivos na vida real, não uma fonte de estresse.





Pratique o Mindfulness Tecnológico:





Em meio a tantas informações diárias, Rafael Terra aponta para a necessidade de praticar o essencialismo digital, ou seja, se concentrar apenas nas ferramentas e plataformas que agregam valor à sua vida e combinar isso com o mindfulness tecnológico, que aponta para o uso da tecnologia de maneira intencional e consciente.





Mantenha sua área de trabalho digital organizada e livre de excesso para facilitar o foco e a produtividade.







Use a tecnologia para fortalecer, não para subjugar:





A tecnologia deve ser uma ferramenta para o seu crescimento pessoal e profissional, não um fardo que te subjuga. Use-a para aprender novas habilidades, alcançar metas e expandir seu conhecimento. Evite que a tecnologia controle sua vida; em vez disso, faça dela um instrumento que amplifique suas capacidades e potencial.





Harmonize sua vida online e offline:





O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal se tornou ainda mais desafiador no ambiente digital, onde as fronteiras são facilmente borradas. Aqui, a dica do autor é estabelecer horários claros para desconectar do trabalho e se dedicar a atividades pessoais. Respeitar esses limites é fundamental para manter sua saúde mental e garantir que sua vida online e offline estejam em harmonia.





Proteja sua identidade e dados pessoais:





Por fim, garantir sua privacidade e segurança online é essencial para preservar sua paz de espírito. Utilize senhas fortes, ative a autenticação em dois fatores e seja cauteloso com as informações que compartilha. Proteger sua identidade e dados pessoais não é apenas uma medida de segurança, mas também uma forma de reduzir a ansiedade associada a potenciais ameaças digitais.