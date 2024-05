Saúde alerta sobre aumento da circulação do vírus sincicial no Noroeste do Paraná

Nesta última sexta-feira (3), a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) promoveu no Hospital Universitário de Maringá, no Noroeste do Estado, a capacitação “Infecções Respiratórias Agudas na Infância, do atendimento básico à UTI (Unidade Terapia Intensiva)”.





Um dos temas tratados foi o VRS (vírus sincicial), principal causador de bronquiolite. O aperfeiçoamento reuniu 125 médicos que atuam em Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento e hospitais de 30 municípios

A Sesa alerta para a sua circulação uma vez que, apesar de mais intenso no inverno, quando pode causar epidemias, o vírus também está presente em outras estações do ano, com a possibilidade de ocasionar surtos.





Nesta região, há uma concentração de casos nos extremos das faixas etárias, sendo acometidas crianças e idosos por problemas respiratórios.

"O público infantil requer uma atenção especial. O aumento de casos de SRAG por VSR foi observado desde o final do ano de 2022. E como esperado, pela história da doença, esses casos são em sua maioria, em crianças menores de quatro anos de idade. Por isso reforçamos a importância dos cuidados. Os pais devem observar os sinais, se a criança está enfrentando dificuldades em respirar”, alertou a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da pasta, Maria Goretti Lopes.