Secretaria da Saúde divulga lista geral de processo seletivo com mais de 18 mil inscritos

Essa divulgação dá início ao processo de chamamento dos melhores classificados em cada região. Todas as Regionais de Saúde vão receber profissionais. A comissão organizadora do processo vai analisar o currículo, os títulos e a experiência profissional de cada inscrito.

Elas estão distribuídas entre cargos de administrador, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro sanitarista, estatístico, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico do trabalho, médico veterinário, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de segurança do trabalho.

O Governo do Estado publicou a lista dos candidatos que participaram do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para atuar nas unidades pertencentes à Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).





O PSS tem duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da Sesa. A data para início das atividades dos contemplados será informada por meio de um novo edital. Os salários variam entre 4.231,60 (nível médio) e R$ 7.616,88 (nível superior), além de GAS (Gratificação de Atividade de Saúde) de R$ 971,45.





“O PSS superou as expectativas tendo em vista o número elevado de inscrições. Agora, nossa equipe dará sequência ao processo e, em breve, divulgaremos a lista de chamamento com as informações sobre documentações necessárias para a contratação dos profissionais", afirmou o coordenador do setor de Recursos Humanos da Sesa, Maiquel Rodrigues Martins.