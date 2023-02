Secretaria de Saúde de Londrina começa a oferecer vacina bivalente contra Covid-19 para grupos de risco

Um dos primeiros pacientes que a UBS do Ouro Branco recebeu, para tomar a dose da vacina bivalente, foi o José Ranulfo da Silva, de 72 anos. Ele recebeu a quinta dose da vacina, agora a bivalente. “Vim tomar esta dose, assim que abriu o agendamento, sabendo da importância da vacinação. Eu tomei todas as doses disponíveis e graças a Deus não peguei a doença”, relatou.

Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina participam da Campanha Nacional de Vacinação 2023 contra a Covid-19, com as vacinas bivalentes da Pfizer, que começa nesta segunda-feira (27).





A coordenadora da UBS do Ouro Branco, Vera Lúcia Roncarati, disse que a unidade teve uma boa adesão com relação aos agendamentos. “Hoje estamos com agendamento misto, aplicando, além vacina bivalente, e as terceiras e quartas doses da população em geral. Pouco mais de 70% dos agendamentos da UBS são de pessoas acima de 70 anos e imunossuprimidas. Esperamos que os pacientes compareçam, que a adesão seja boa, para que ficarmos livres da Covid-19”, apontou.



O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, visitou a UBS do Ouro Branco para acompanhar o início dos trabalhos. “A vacina bivalente, ofertada pelo Ministério da Saúde, confere proteção, além do vírus original da Covid-19, contra as variantes, inclusive a Ômicron, que nos trouxe muitos problemas no decorrer da pandemia por ser mais transmissível. Por isso, a importância e necessidade da população ser vacinada novamente”, ressaltou.





O secretário de Saúde explicou que toda a população maior de 12 anos vai receber a vacina bivalente, entretanto, o início da vacinação começa de forma escalonada. “Nesta semana disponibilizamos 4 mil vagas, nas nossas unidades de saúde, e até o momento pouco mais de 2 mil foram preenchidas. Nos próximos dias vamos fazer o monitoramento com relação à procura da vacina e, se necessário, organizaremos uma ação no sábado. Inicialmente, 10.500 doses chegaram em Londrina e nas próximas semanas esperamos receber mais. A expectativa do Ministério da Saúde é que até maio iniciemos a vacinação do público em geral maior de 12 anos”, afirmou.



