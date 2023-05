Secretaria de Saúde do PR faz compra emergencial de medicamentos para tratar a dengue

A Sesa (Secretaria estadual da Saúde) adquiriu emergencialmente medicamentos para auxiliar no tratamento da dengue. Nesta sexta-feira (12), o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) recebeu 30 mil frascos de soro fisiológico que serão encaminhados para as Regionais de Saúde que possuem municípios em situação de emergência e com incidências elevadas de casos da doença.





A compra emergencial faz parte da série de ações do Estado para apoiar os municípios no enfrentamento da dengue. Além do soro fisiológico, fazem parte desta compra emergencial que soma mais de R$ 296 mil, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, antieméticos (contra náuseas e vômitos) e antitérmicos que estão sendo entregues de forma gradual ao Cemepar.

